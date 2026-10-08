O momento veio durante o começo de sua fala, quando falou sobre a eleição de Danilo Campetti (Republicanos) como deputado estadual

publicado em 08/10/2026

Caso aconteceu na última segunda-feira (5) Foto: Assessoria

Da redaçãoO vereador Sargento Moreno (PL) usou o seu tempo de tribuna na sessão da Câmara de Votuporanga na última segunda-feira (5) para tecer críticas e ameaças a colegas de trabalho. O momento veio durante o começo de sua fala, quando falou sobre a eleição de Danilo Campetti (Republicanos) como deputado estadual.Ele primeiro afirmou ter sido líder de campanha nas quatro últimas eleições de Carlão Pignatari para deputado estadual e que usou essa experiência tendo o mesmo cargo na campanha de Campetti e afirma que houveram tentativas de sabotagem na campanha em Votuporanga. “Por todas as situações que aconteceram, por as intempéries que tentaram armar contra o deputado Danilo Campetti, ele ainda teve 15 mil votos. Por todas as armações, as tentativas de buscar candidatos em outros lugares, de trazer e colocar gente até mesmo que não estava autorizada a disputar eleições. ‘Vamos buscar o apoio lá em São Paulo’, passando por cima do diretório da cidade e regional, com uma artimanha de uma tentativa de tirar votos do Danilo Campetti”, afirmou o vereador.Moreno também afirma que o deputado eleito é “o camisa 10 do Tarcísio. Ele é o amigo do Tarcísio. Doe a quem doer”, logo após citar as emendas mandadas para a cidade por ele.Por fim, o vereador ameaça expor colegas de Câmara caso esses não “falem a verdade”. “Porque eu vou falar a verdade e vai ficar feio. Tem gente que usou dinheiro sim! Então fala a verdade, não fica falando mentira, porque vai ficar feio. Eu vou te desmascarar! O recado está dado, mais uma vez”, exclamou.A fala do Sargento veio após dois dos três vereadores que foram candidatos também falarem. Primeiro foi Débora Romani (PL), candidata a deputada estadual, que agradeceu aos seus mais de 10 mil votos conquistados, afirmou que fez sua campanha sozinha, sem nenhuma ajuda, e descartou qualquer uso de compra de votos por sua parte. A vereadora recebeu R$ 400 mil reais de fundo eleitoral e R$ 13.607,80 do diretório estadual do PL. Até o dia 11 de setembro, logo no começo da campanha, ela tinha reportado R$ 40.185,00 de gastos.Logo em seguida discursou Cabo Renato Abdala (PRD), que tentou uma cadeira de deputado federal em Brasília. Ele também agradeceu pelos votos, mas afirmou não ter conseguido “fazer uma campanha como gostaria. Um processo eleitoral completamente desproporcional. Um cara que teve 6,7 mil votos recebeu R$ 3 milhões de fundo, teto máximo e mais um pouco, e eu, mero mortal, zero. Mas a gente é honesto.” Abdala recebeu R$ 4.830,00 do diretório estadual do seu partido, o PRD e gastou R$ 2.216,00, em prestação de contas atualizada no dia 3 de outubro.