A chegada de atletas, integrantes das equipes, profissionais e visitantes tende a gerar movimentação em vários segmentos

publicado em 08/10/2026

Votuporanga começa a receber as delegações que participarão da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni" Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA partir de hoje Votuporanga começa a receber as delegações que participarão da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni", considerada a principal competição poliesportiva do Estado de São Paulo. As disputas começam sábado (10) e seguem até o dia 18 de outubro e devem reunir aproximadamente 8 mil pessoas, entre atletas, integrantes de comissões técnicas e delegações representantes de 155 municípios paulistas. A abertura oficial ocorrerá na Concha Acústica, na segunda-feira (12).Com a proximidade do início da competição, o município reforçou as ações necessárias para receber o grande fluxo relacionado aos Jogos Abertos. A estrutura pública e privada foi mobilizada para atender à programação, que terá partidas e provas distribuídas por diversas áreas da cidade. Ginásios, clubes, unidades escolares e outros espaços foram preparados pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, para utilização durante os dias de atividades.A programação esportiva será formada por 28 modalidades oficiais e terá ainda Beach Tennis e Tiro Esportivo como modalidades extras. Estão previstas competições de Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3x3, Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Malha, Natação, Supino, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling (luta olímpica) e Xadrez.As atividades serão realizadas em diferentes pontos de Votuporanga. Entre os espaços definidos para sediar as provas estão o Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho", o Centro Social Urbano (CSU) "Jane Maria de Lacerda Soares", o Centro Municipal de Educação Esportiva "Mario Covas", a Cidade Universitária da Unifev e a Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27).Em conversa com o jornal A Cidade, o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, falou sobre a expectativa para o evento. "A expectativa é muito grande, sendo que é a primeira vez que sediamos os Jogos Abertos. Nós vamos ter oito mil pessoas na cidade. Vamos receber atletas olímpicos, atletas de seleção brasileira. Está tudo conforme o combinado e a gente está preparado e pronto para receber as pessoas. Elas já começam a chegar amanhã [hoje] e sexta-feira é a reunião, no sábado são os primeiros jogos. Votuporanga está pronto para receber os maiores jogos da América Latina", destacou.O movimento provocado pela competição também deverá alcançar atividades econômicas do município. A chegada de atletas, integrantes das equipes, profissionais e visitantes tende a gerar movimentação em segmentos como hotelaria, alimentação, comércio, transporte e prestação de serviços durante o período dos Jogos Abertos.