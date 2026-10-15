Ação reuniu participantes na manhã de sábado, em uma iniciativa das agências da Rua São Paulo e do Pozzobon, em parceria com o professor Geraldo Barrientos

publicado em 17/10/2026

Sicredi promove Treino Cooperativo com foco em saúde e bem-estar em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Na manhã de sábado, 17 de outubro, às 6h30, o Sicredi realizou, em Votuporanga, um Treino Cooperativo em parceria com o professor Geraldo Barrientos. A iniciativa contou com o envolvimento das agências da Rua São Paulo e do Pozzobon, reunindo participantes em um momento dedicado à atividade física, à saúde e ao bem-estar.Mais do que incentivar a prática de exercícios físicos, o encontro proporcionou integração e troca de experiências, demonstrando como a cooperação pode conectar pessoas, mobilizar parceiros e contribuir para hábitos mais saudáveis.Para Márcia Lopes, gerente da agência Pozzobon, iniciativas como essa aproximam a cooperativa da comunidade e incentivam o cuidado com as pessoas.“Nosso propósito vai além das soluções financeiras. Queremos estar presentes na vida da comunidade, incentivando iniciativas que promovam saúde, bem-estar e qualidade de vida. Momentos como esse mostram a força de estarmos juntos”, destaca.Já Renata Gaijutis, gerente da agência da Rua São Paulo, ressalta a importância da união para tornar ações como essa possíveis.“Quando unimos esforços em torno de um propósito comum, conseguimos criar experiências que fazem a diferença. Foi uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis, fortalecer relacionamentos e vivenciar, na prática, o espírito cooperativo”, afirma.Para Edemar Junior, gerente regional de Desenvolvimento do Sicredi, a iniciativa representa os valores que orientam a atuação da cooperativa nas comunidades onde está presente.“A cooperação acontece quando as pessoas se unem para construir algo positivo para todos. Apoiar iniciativas como essa é uma forma de fortalecer nossos vínculos com a comunidade e contribuir para uma sociedade com mais saúde, bem-estar e qualidade de vida”, pontua.O professor Geraldo Barrientos, parceiro na realização do treino, também destaca a importância da atividade física para a saúde e a integração entre as pessoas.“Praticar atividade física é uma forma de cuidar do corpo e da mente. Quando fazemos isso em grupo, compartilhamos motivação, criamos conexões e tornamos esse momento ainda mais especial”, comenta.O Treino Cooperativo também foi marcado pela participação de parceiros que contribuíram para tornar a experiência ainda mais especial. O Sicredi agradece a Lauro Azevedo, pelos atendimentos de fisioterapia; à Quitanda JLZ, pelo fornecimento de frutas e água; a Elenita Bocalon e à Cooapalm, pela contribuição com as uvas; à Peres Embalagem, pelos biscoitos e pela paçoca; e ao Cheirin Bão, pelo café oferecido aos participantes.A contribuição de cada parceiro foi importante para acolher os participantes e fortalecer o propósito da iniciativa. A união entre pessoas, empresas e cooperativa demonstra que, quando cada um contribui com o que tem de melhor, é possível criar experiências positivas e gerar benefícios para toda a comunidade.Além de incentivar iniciativas que promovem saúde e bem-estar, o Sicredi oferece mais de 300 soluções financeiras para atender às necessidades de pessoas, empresas e do agronegócio, com atendimento próximo e consultivo.Quem deseja conhecer as soluções e descobrir como a cooperativa pode contribuir para seus objetivos pessoais ou profissionais pode visitar as agências da Rua São Paulo e do Pozzobon, em Votuporanga, e conversar com a equipe.Sicredi. É ter com quem contar.