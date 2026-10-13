Em entrevista à Rádio Cidade, secretário Marcello Stringari destacou o desempenho dos atletas e as chances de novas medalhas

publicado em 15/10/2026

Em entrevista à Rádio Cidade, secretário Marcello Stringari destacou o desempenho dos atletas e as chances de novas medalhas Foto: A Cidade

Da RedaçãoVotuporanga busca alcançar sua melhor classificação da história nos Jogos Abertos do Interior, competição que reúne milhares de atletas de diferentes municípios paulistas em Votuporanga. Em entrevista à Rádio Cidade FM, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destacou o desempenho da delegação votuporanguense e a expectativa de superar o 23º lugar conquistado em 2017, até então a melhor posição do município. Até esta quarta-feira (14) a tarde, Votuporanga ocupava a 14ª colocação, com 18,4 pontos.Segundo Stringari, o município ainda tem boas possibilidades de conquistar medalhas e melhorar sua posição na classificação geral. Entre as principais apostas estão a bocha, a malha, o vôlei masculino e feminino e a natação. A delegação já conquistou ouro no karatê por equipes, bronze no biribol e no ciclismo, além de pontuações importantes na ginástica. O secretário ressaltou o alto nível da competição, que conta com equipes e atletas de destaque nacional.Além dos resultados esportivos, os Jogos Abertos estão movimentando a economia de Votuporanga, beneficiando restaurantes, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Stringari destacou os elogios recebidos de visitantes pela receptividade da população e pela estrutura da cidade. “Todo mundo elogiando a receptividade da nossa cidade, elogiando Votuporanga”, afirmou.O secretário também ressaltou a importância da competição para os jovens atletas votuporanguenses, que têm a oportunidade de enfrentar adversários experientes e conhecer esportistas que atuam em grandes equipes brasileiras. Sobre a organização, reconheceu os desafios de receber tantas delegações, especialmente nos alojamentos escolares, mas garantiu que as equipes municipais estão mobilizadas para solucionar eventuais problemas.Com a competição prevista para terminar no domingo, Stringari reforçou o convite para que a população prestigie as disputas nos ginásios e demais espaços esportivos da cidade. A expectativa é que Votuporanga encerre sua participação com novas medalhas e, principalmente, com um resultado histórico na classificação geral dos Jogos Abertos do Interior.