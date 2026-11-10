Delegação votuporanguense participou de competição que reuniu mais de 800 atletas de todo o Brasil

publicado em 16/11/2026

Delegação votuporanguense participou de competição que reuniu mais de 800 atletas de todo o Brasil Foto: Prefeitura de Votuporanga

Seis medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e duas de bronze, marcaram a participação dos atletas de Votuporanga no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Paralímpico 2026, realizado de 12 a 14 de novembro, no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo. A competição reuniu 841 atletas de todo o Brasil em provas de pista e de campo, encerrando a temporada oficial de 2026 da modalidade.Entre os destaques, Flávia Braga, da classe F54, conquistou três medalhas: ouro no Arremesso de Peso, prata no Lançamento de Dardo e bronze no Lançamento de Disco. Rafaela Gonzalez, da classe F56, garantiu a prata no Lançamento de Disco. Já Deniclaudio Farias, da classe F54, também conquistou a prata no Lançamento de Disco e alcançou o quarto lugar no Arremesso de Peso. Fábio Ladeia, da classe F55, completou o quadro de medalhas com o bronze no Arremesso de Peso.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, parabenizou os atletas pelas conquistas e pela dedicação demonstrada durante a competição. "É motivo de muito orgulho ver nossos atletas representando Votuporanga em uma competição nacional tão importante e conquistando resultados expressivos. Cada medalha é fruto de muito trabalho, disciplina e superação. Parabenizo toda a equipe, os profissionais envolvidos e parceiros que contribuem para o desenvolvimento do atletismo paralímpico em nosso município", destacou.A delegação contou com o acompanhamento do professor Carlos Alberto Maranho (Cacau), técnico e coordenador; do professor Roberto Fernandes, preparador físico; e de Renie do Espírito Santo, staff. A modalidade também conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, da Unifev e do Votuclube, além da colaboração do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis, que oferece atendimento aos atletas por meio de consultas, tratamentos e serviços de reabilitação, contribuindo para o cuidado, a preparação e o desenvolvimento dos competidores.