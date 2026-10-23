Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu nesta segunda-feira (16) às 6h, Adelaide Paula Lucania dos Santos, aos 83 anos. Ela era moradora de Votuporanga e mãe do radialista Flávio dos Santos da rádio Cidade FM.
Adelaide deixa os filhos Flávio, Vilma e Célia, netos e três bisnetos, além de demais amigos e familiares.
O velório será no Velório Municipal de Votuporanga até as 17h desta segunda. Em seguida, o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal.
Neste momento de dor, os funcionários da rádio Cidade FM e do jornal A Cidade manifestam seus mais sinceros sentimentos de apoio ao colega Flávio e aos demais familiares e amigos de Adelaide.