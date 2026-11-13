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Esporte
Vôlei masculino de Votuporanga conquista vitórias e avança às semifinais de competições regionais
Equipes comandadas pelo técnico Márcio Fukuiama se destacam em diferentes categorias e seguem na disputa por títulos nesta reta final de temporada
O vôlei masculino de Votuporanga segue conquistando resultados importantes e se destacando nas competições regionais. Sob o comando do técnico Márcio Fukuiama, as equipes venceram Marapoama por 2 sets a 1, na categoria livre, e Orindiúva, na categoria Sub-16. Com o bom desempenho, os atletas garantiram classificação para as semifinais das categorias Sub-16 e Sub-18 da Liga de Base 017, além das disputas do Sub-16, na Série Ouro, e do Sub-19, na Série Prata da Liga Desportiva Regional (LDR).
As equipes também seguem na disputa por uma vaga na fase final do Campeonato Regional de Pindorama. Nesta quarta-feira (18), Votuporanga enfrenta a equipe do Riopretano, de São José do Rio Preto, em confronto decisivo pela classificação à próxima fase. A partida está marcada para as 20h30, no Ginásio Municipal de Pindorama.
O desempenho das equipes reforça o trabalho desenvolvido com o voleibol masculino no município. Os atletas contam com o apoio do secretário municipal de Esportes, Marcello Stringari, e sua equipe, além das empresas Supermercados Porecatu e A Jóia, parceiras da modalidade. Feito com IA
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