Equipes comandadas pelo técnico Márcio Fukuiama se destacam em diferentes categorias e seguem na disputa por títulos nesta reta final de temporada

publicado em 17/11/2026

Foto: Arquivo Pessoal

O vôlei masculino de Votuporanga segue conquistando resultados importantes e se destacando nas competições regionais. Sob o comando do técnico Márcio Fukuiama, as equipes venceram Marapoama por 2 sets a 1, na categoria livre, e Orindiúva, na categoria Sub-16. Com o bom desempenho, os atletas garantiram classificação para as semifinais das categorias Sub-16 e Sub-18 da Liga de Base 017, além das disputas do Sub-16, na Série Ouro, e do Sub-19, na Série Prata da Liga Desportiva Regional (LDR).

As equipes também seguem na disputa por uma vaga na fase final do Campeonato Regional de Pindorama. Nesta quarta-feira (18), Votuporanga enfrenta a equipe do Riopretano, de São José do Rio Preto, em confronto decisivo pela classificação à próxima fase. A partida está marcada para as 20h30, no Ginásio Municipal de Pindorama.