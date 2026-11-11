Investigados foram detidos durante ação da DIG de Fernandópolis, que também encontrou drogas e materiais relacionados ao tráfico

publicado em 16/11/2026

A investigação permanece sob responsabilidade da DIG (Foto: DIG)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma operação realizada pela Polícia Civil na segunda-feira (16), em Votuporanga, terminou com a prisão de dois homens suspeitos de participação no roubo de uma caminhonete. Batizada de “Carona 157”, a ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Fernandópolis, com suporte de equipes policiais de outras unidades do município e da DIG de Votuporanga. Foram cumpridas três ordens judiciais de busca domiciliar e dois mandados de prisão temporária.O crime investigado aconteceu durante a madrugada de 22 de dezembro de 2025. Conforme apurado pela polícia, quatro moradores de Votuporanga estiveram em Fernandópolis para celebrar a conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis. Na saída do local, os envolvidos solicitaram uma carona à vítima, afirmando que precisavam chegar à rodoviária. Entretanto, durante o percurso, o motorista foi rendido e os criminosos escaparam com a caminhonete e demais pertences. Posteriormente, o veículo foi encontrado no município de Água Clara, no Mato Grosso do Sul.O avanço das apurações, que envolveram atividades de inteligência e exame de registros de câmeras de segurança, permitiu à equipe identificar dois suspeitos de envolvimento na ocorrência. Os investigados foram identificados pelas iniciais R.W.J.P., de 20 anos, e E.P.A.C., de 23 anos.Nas residências vinculadas aos investigados, durante a execução dos mandados judiciais, os policiais encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes, além de instrumentos e materiais empregados na preparação e distribuição de drogas. Diante dos itens apreendidos, os dois homens também receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.A mobilização policial reuniu 14 agentes e três viaturas. Além das prisões e das drogas encontradas, foram recolhidos dois telefones celulares e outros materiais considerados relevantes para o andamento das apurações, que serão encaminhados para exames periciais.A investigação permanece sob responsabilidade da DIG de Fernandópolis, que continua realizando diligências para localizar os demais suspeitos e esclarecer a participação de cada envolvido no roubo da caminhonete.