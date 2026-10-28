Votuporanguense anuncia a contratação do zagueiro Luiz Gustavo

publicado em 06/11/2026

Votuporanguense anuncia a contratação do zagueiro Luiz Gustavo (Foto: CAV)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br



O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, de 23 anos, para a temporada 2027. O atleta chega após defender o Juventus-SP em 2026, quando participou da campanha que garantiu o acesso da equipe à primeira divisão do Campeonato Paulista.



Com 1,93 metro de altura e ambidestro, o jogador reforçará o setor defensivo da equipe de Votuporanga. Ao longo da carreira, Luiz Gustavo também passou por Avaí, Nação, Atlético-GO, Paraná e CSA.



A contratação faz parte do planejamento do CAV para a montagem do elenco que disputará a temporada de 2027. O clube ainda busca definir a composição do grupo para os compromissos do próximo ano.

Luiz Gustavo chega à Votuporanguense após integrar o elenco do Juventus-SP na campanha de acesso. No novo clube, o zagueiro terá o desafio de contribuir para os objetivos da equipe na próxima temporada.