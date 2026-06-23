Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu a senhora Geny Thereza Remedi Scamatti, integrante de uma das famílias mais tradicionais de Votuporanga.
Dona Geny era viúva do saudoso empresário Pedro Scamatti, nome reconhecido na história do município por sua atuação empreendedora e também pelo apoio prestado a entidades assistenciais e causas sociais ao longo de sua trajetória.
Com uma vida marcada pela dedicação à família, pela discrição e pelos valores que cultivou, Geny deixa lembranças de afeto, respeito e convivência junto aos familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua caminhada.
Ela deixa os filhos Dorival Remedi Scamatti, Édson Scamatti, Mauro André Scamatti, Olivio Scamatti e Pedro Scamatti Filho, além de netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
O velório acontece no Velório Sagrado Coração, na Avenida da Saudade, até as 16h. O sepultamento será realizado em seguida, no Cemitério Municipal de Votuporanga, no jazigo da família.