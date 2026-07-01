A cidade tem 91 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.

publicado em 01/07/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 91 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 16 vagas de trabalho: recepcionista de hotel; embalador; montador; montador de móveis; vendedor externo; operador de loja (PCD); auxiliar de padaria; promotor de vendas; repositor de frios; operador de loja (depósito); operador de loja (mercearia); zeladoria; soldador; serralheiro; lavador; pedreiro.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 28 oportunidades disponíveis: apoio de loja; atendente (garçom/garçonete); atendente de padaria/frios; auxiliar de comércio; auxiliar de limpeza; auxiliar de mecânico; auxiliar de saúde bucal; consultora volante; cozinheira; entregador; estoquista; fonoaudiólogo(a); jovem aprendiz; lavador (máquinas pesadas); marceneiro; mecânico; montador de estrutura; operadora de caixa; operador comercial; pedreiro; pós-vendas; promotor de vendas; prospecção de clientes; psicólogo; representante comercial; soldador; terapeuta ocupacional; vendedor(a) para diversos segmentos.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 47 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.