Com 500 mil novas contas de poupança abertas em 2026, campanha é uma das iniciativas da Instituição Financeira Cooperativa para reforçar o hábito de poupar e avança para nova fase com sorteio milionário

publicado em 26/06/2026

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Comprar a casa própria, fazer uma viagem em família, investir nos estudos dos filhos ou construir uma reserva financeira para o futuro. Independentemente do objetivo, a realização de muitos projetos começa com uma decisão simples: criar o hábito de poupar. É com esse propósito que a Poupança Premiada Sicredi entra em uma nova fase, reforçando a importância do planejamento financeiro e oferecendo aos associados a oportunidade de concorrer ao primeiro sorteio especial de R$ 1 milhão, que acontecerá em julho.Em sua 11ª edição, a campanha distribui, ao longo de 2026, R$ 5 milhões em prêmios, com mais de 600 chances de ganhar e três contemplados por dia desde fevereiro deste ano. Além dos sorteios semanais, nos quais 15 poupadores são premiados com R$ 5 mil a cada segunda-feira, a promoção conta com dois grandes sorteios de R$ 1 milhão, em julho e dezembro, incentivando os associados a fortalecer o hábito de guardar dinheiro e a planejar seus objetivos de curto, médio e longo prazo.A relevância da poupança pode ser observada também nos números do Sicredi. Em 2026 o Sicredi já aumentou sua base com 500 mil novas contas poupança em todo o país. O movimento observado na instituição financeira cooperativa reforça dados do estudo Raio X do Investidor, conduzido pela Associação Brasileira do Mercado de Capitais (Anbima), que mostra que a poupança continua sendo a aplicação financeira mais popular no país, com 22% de adesão, seguido de títulos e fundos de investimentos.Simples, acessível e fácil de entender, a poupança segue como uma alternativa importante para quem deseja criar uma reserva financeira e dar os primeiros passos no universo dos investimentos. Segundo Adriana Zandoná, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, a campanha Poupança Premiada vai além da premiação. “Ações como essas funcionam como um estímulo à educação financeira e à construção de hábitos mais saudáveis no uso do dinheiro, mostrando que é possível poupar com pouco, desde que haja planejamento e constância", destaca.Adriana também ressalta que a poupança continua sendo uma importante porta de entrada para a vida financeira. “Mesmo em um cenário com outras alternativas de produtos de investimentos, sabemos que há uma parcela grande da população brasileira para quem a facilidade, a simplicidade e o fato de ser uma aplicação sem risco – características da poupança – são fatores decisivos para tomar a decisão de como investir”, afirma.Para participar da campanha Poupança Premiada, basta realizar novos depósitos na poupança durante o período promocional. A cada R$ 100 depositados, o poupador recebe um número da sorte. Quem optar por depósitos programados com prazo igual ou superior a 12 meses recebe números da sorte em dobro, aumentando as chances de concorrer aos sorteios semanais e ao aguardado prêmio de R$ 1 milhão em julho e em dezembro.Para mais informações sobre como participar, basta acessar o site da Campanha Poupança Premiada 2026 Sicredi.