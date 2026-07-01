Programação será realizada de 5 a 8 de julho em diferentes centros espíritas da cidade, reunindo público para momentos de reflexão, aprendizado e espiritualidade
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O Centro Espírita Emmanuel convida a comunidade de Votuporanga e região para participar de uma programação especial de palestras com Velocino Camargo, de Porto Alegre. As atividades serão realizadas entre os dias 5 e 8 de julho, em diferentes centros espíritas do município.
A iniciativa tem como objetivo promover momentos de reflexão, estudo e fortalecimento espiritual, levando ao público mensagens voltadas à fé, ao conhecimento e à vivência dos ensinamentos espíritas.
A programação terá início no domingo, dia 5 de julho, às 8h30, no Centro Espírita Emmanuel, em Votuporanga. Na sequência, as palestras seguem na segunda-feira, dia 6, às 20h, na Associação Bezerra de Menezes; na terça-feira, dia 7, também às 20h, no Centro Espírita Humberto de Campos; e se encerram na quarta-feira, dia 8, às 20h, novamente no Centro Espírita Emmanuel.
De acordo com a organização, a presença de Velocino Camargo representa uma oportunidade importante para o público participar de encontros de aprendizado e confraternização, fortalecendo os laços da comunidade espírita e ampliando o acesso a mensagens de orientação, consolo e esperança.