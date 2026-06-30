Acompanhamento do programa ALI Produtividade levou empresa familiar a reorganizar finanças, reduzir perdas e fortalecer a operação

publicado em 02/07/2026

Foto: Sebrae

Em um segmento em que as margens são apertadas e o desperdício pode comprometer a rentabilidade, uma distribuidora de bananas de Santa Fé do Sul encontrou na organização da gestão o caminho para crescer. Com apoio do Agente Local de Inovação (ALI) do Programa ALI Produtividade, do Sebrae-SP, a Bananas Climatizadas Jair Bananeiro implantou mudanças simples em seus processos internos e passou a economizar cerca de R$ 18 mil por mês.Com faturamento médio de R$ 200 mil mensais, a empresa enfrentava um problema comum entre pequenos negócios familiares, a mistura das contas da empresa com as despesas pessoais e da propriedade rural da família. A falta de controle dificultava a identificação dos resultados financeiros do empreendimento e comprometia a tomada de decisões.“Durante muitos anos eu misturava as contas da empresa, da chácara e as minhas despesas pessoais. No programa aprendi que cada área precisa ter seu próprio controle. Também reduzimos bastante as perdas ao trocar as caixas de madeira por caixas plásticas, organizamos melhor a empresa e tivemos um crescimento muito positivo no faturamento. Hoje consigo enxergar o negócio de forma muito mais estratégica”, disse Lucinéia Brandão de Souza Barbosa, proprietária da Bananas Climatizadas Jair Bananeiro.Entre as principais medidas implantadas estiveram a criação de um fluxo de caixa para acompanhamento diário das receitas e despesas, a separação das finanças da empresa das contas pessoais e da chácara, o monitoramento sistemático das perdas e desperdícios e a organização da gestão comercial. Na operação, a substituição das tradicionais caixas de madeira por caixas plásticas reutilizáveis reduziu significativamente os danos às frutas durante o armazenamento e o transporte.Além de reduzir o desperdício de bananas e melhorar a qualidade do produto entregue aos clientes, a empresa passou a controlar com precisão sua situação financeira. O resultado foi a formação de uma reserva financeira de aproximadamente R$ 18 mil por mês, recurso que anteriormente era absorvido pela falta de organização das contas.A empresária também passou a utilizar informações gerenciais para orientar as decisões do negócio, fortalecendo a gestão, a carteira de clientes e o planejamento para novas oportunidades de crescimento.De acordo com Lucinéia, o acompanhamento do Sebrae-SP representou uma mudança de mentalidade na administração do negócio.“Eu quero fortalecer a presença da minha empresa no mercado. Agora eu acredito no crescimento da empresa, no desenvolvimento e eu quero participar de mais projetos junto ao Sebrae-SP. Na questão de gestão, eu mesmo misturava muito as contas da empresa da chácara e as minhas contas pessoais, foi onde aprendi a separar que cada um tem o seu setor e isso foi maravilhoso”, completou ela.A trajetória da empresária começou há 27 anos, quando ela e o marido iniciaram a atividade realizando entregas para o entreposto da Ceagesp. Depois das dificuldades enfrentadas na época, o casal redirecionou o negócio para o atendimento de mercados, quitandas e restaurantes da região. Desde então, a empresa passou por sucessivos processos de profissionalização por meio de iniciativas do Sebrae-SP, incluindo o Empretec e, mais recentemente, o ALI Produtividade.O acompanhamento também abriu novas perspectivas para o negócio. Durante uma missão empresarial a Fruit Attraction 2026 promovida pelo Sebrae-SP, Lucinéia identificou oportunidades para agregar valor à produção por meio da fabricação de doces e derivados de banana, alternativa que poderá reduzir ainda mais o desperdício das frutas e ampliar as fontes de receita da empresa.Estão abertas as inscrições para o novo ciclo do programa ALI Produtividade. Durante seis meses, a empresa pode receber o acompanhamento de um Agente Local de Inovação (ALI) e obter orientações práticas para aumentar a produtividade, melhorar processos, ampliar os lucros e conquistar novos clientes. Para fazer parte desta jornada acesse: https://aliprodutividade.sebraesp.com.br/.