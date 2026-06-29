Animais foram localizados depois que a vítima descobriu comprovante bancário falso e comunicou a polícia; motorista acabou preso por porte ilegal de arma de fogo.

publicado em 03/07/2026

Pecuarista recupera gado após golpe de mais de R$ 60 mil e ação policial em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA atuação das forças de segurança permitiu que um pecuarista de Fernandópolis recuperasse 14 cabeças de gado após ser vítima de um golpe financeiro registrado na tarde desta quinta-feira (2). Os animais, avaliados em mais de R$ 60 mil, haviam sido embarcados em um caminhão, que foi interceptado na região de Votuporanga. Durante a ocorrência, o motorista acabou preso.Segundo as informações, o produtor rural havia concluído a negociação da venda do rebanho depois de receber um documento que aparentava comprovar a transferência do valor acordado. Convencido de que o pagamento havia sido realizado, ele autorizou o transporte dos animais. No entanto, ao verificar posteriormente o extrato bancário, constatou que o dinheiro não havia sido creditado. Após apurar a situação, descobriu que o comprovante era falso e acionou imediatamente a polícia.Com os dados do caminhão repassados pela vítima de Fernandópolis, as equipes iniciaram diligências e localizaram o veículo na estrada vicinal que liga Valentim Gentil a Votuporanga. Durante a fiscalização, os policiais encontraram na cabine um revólver calibre 38 carregado com cinco munições prontas para uso.Em depoimento, os ocupantes do caminhão informaram que a negociação teria sido intermediada por uma terceira pessoa e afirmaram que também haviam transferido dinheiro a esse intermediário, acreditando que a transação fosse regular. Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à delegacia. Uma fiança foi estabelecida, mas não havia sido quitada até o encerramento do boletim de ocorrência. As 14 cabeças de gado foram devolvidas ao pecuarista de Fernandópolis, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar os responsáveis pelo planejamento do golpe.