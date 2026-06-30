Será inaugurado o Posto e Padaria Califórnia, empreendimento instalado na avenida Nasser Marão, na esquina do pontilhão da Wilson Fóz

publicado em 02/07/2026

Foto: Divulgação

Votuporanga passa a contar, a partir de hoje, dia 2 de julho, com um novo conceito em conveniência, abastecimento e gastronomia. Será inaugurado o Posto e Padaria Califórnia, empreendimento instalado na avenida Nasser Marão, na esquina do pontilhão da Wilson Fóz.Com uma proposta moderna, o complexo reúne combustíveis de alta tecnologia, serviços voltados à mobilidade elétrica e uma padaria completa, pensada para atender moradores da cidade e motoristas que circulam pela região.Um dos principais destaques do novo empreendimento é a chegada da bandeira ALE a Votuporanga e região. Reconhecida nacionalmente, a marca oferece combustíveis com tecnologia voltada ao melhor rendimento, desempenho e cuidado com os motores dos veículos.Além disso, o Posto Califórnia também aposta na inovação e na sustentabilidade, disponibilizando um eletroposto de alta performance. O local contará com carregador de 40 kW para veículos elétricos, com capacidade de recarga rápida em aproximadamente 15 minutos.Enquanto abastece o veículo ou realiza a recarga, o cliente poderá aproveitar a estrutura da Padaria Califórnia, criada para oferecer praticidade, conforto e sabor. O espaço terá produção diária e artesanal, com pães quentinhos saindo de hora em hora, bolos confeitados, doces artesanais, lanches variados, pratos executivos para almoço e jantar, além de um cardápio completo de bebidas.Segundo a administração do empreendimento, o Posto e Padaria Califórnia foi projetado para otimizar o tempo das pessoas, sem abrir mão da qualidade no atendimento, nos produtos e nos serviços oferecidos.“É a união entre tecnologia automotiva, conveniência e o aconchego de uma padaria tradicional. Queremos oferecer uma experiência completa para quem passa pelo local”, destaca a administração.Com o slogan “Mais tecnologia. Mais conveniência. Mais motivos para parar”, o Posto e Padaria Califórnia chega a Votuporanga com a proposta de transformar a rotina de abastecimento, serviços e alimentação na cidade.