Durante patrulhamento da Força Tática na zona Norte, policiais localizaram um homem de 29 anos com mandado de prisão

publicado em 08/07/2026

Diante da confirmação do mandado, os policiais deram voz de prisão ao homem que foi encaminhado à delegacia Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem de 29 anos condenado a 13 anos de prisão durante patrulhamento realizado pela equipe da Força Tática na zona Norte do município, no contexto da "Operação Impacto Adaga", que tem como objetivo localizar pessoas procuradas pela Justiça. A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (7)De acordo com a Polícia Militar, os policiais patrulhavam a região quando avistaram um indivíduo caminhando pela rua Leonardo Commar. Segundo a corporação, o homem aparentava esconder o rosto e apresentava um volume na linha da cintura, o que motivou a abordagem.Durante a revista pessoal, os policiais localizaram na cintura do suspeito uma embalagem de fumo e um isqueiro. Em seguida, foi realizada pesquisa via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que confirmou a existência de um mandado de prisão transitado em julgado em desfavor do abordado. Conforme a consulta, ele havia sido condenado à pena de 13 anos de reclusão por crimes de roubos e furtos.Diante da confirmação do mandado, os policiais deram voz de prisão ao homem, informando-o da ordem judicial e de seus direitos constitucionais. Na sequência, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso, recolhido à cadeia e à disposição da Justiça.