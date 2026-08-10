Investigado foi preso durante cumprimento de mandado de busca e tinha ecstasy, haxixe

publicado em 19/08/2026

Foto: Divulgação

A Polícia Civil, por meio da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (19), um jovem de 24 anos investigado por tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma residência no bairro Vila Nova, em Votuporanga.Segundo informações da Polícia Civil, o investigado, identificado pelas iniciais M.L.G., já vinha sendo acompanhado pela unidade especializada. Durante as investigações, os policiais teriam levantado informações sobre a suposta comercialização de entorpecentes e a forma de atuação utilizada.Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil solicitou mandado de busca para o endereço investigado. A ordem judicial foi expedida pela Vara Regional das Garantias da 8ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), de São José do Rio Preto.Na manhã desta quarta-feira, policiais civis da DISE, com apoio de equipes de delegacias vinculadas à Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga, cumpriram o mandado e abordaram o investigado no interior da residência. Durante as buscas, conforme a DISE, foram apreendidos 71 comprimidos de ecstasy, duas porções de substância conhecida como “Dry Ice”, uma porção de derivado de cannabis conhecido como “meleca”, além de um kit contendo porções de “meleca”, Dry Ice e haxixe. Os policiais também localizaram uma balança digital, dois telefones celulares, três cartuchos de calibre .38 e um cartucho de calibre 12.O chamado “Dry Ice” é um concentrado obtido a partir da cannabis por processo que utiliza gelo seco para separar os tricomas da planta, resultando em produto com maior concentração de canabinoides em relação à maconha convencional. Já a substância chamada informalmente de “meleca” corresponde a extratos concentrados de cannabis, que podem apresentar elevados teores de THC.Após a apreensão, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da DISE de Votuporanga. De acordo com a Polícia Civil, o delegado Rafael Latorre Costa formalizou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.