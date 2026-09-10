Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Jardim do Lago, depois que o casal deixou uma cavalgada realizada no município

publicado em 14/09/2026

Caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Jardim do Lago, depois que o casal deixou uma cavalgada realizada no município Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão em flagrante de um homem na madrugada desta segunda-feira (14), em Cardoso. A abordagem ocorreu por volta da meia-noite, no bairro Jardim do Lago, após uma discussão entre o suspeito e a companheira.Conforme informações da Polícia Militar, os dois haviam participado da Cavalgada Coice de Mula e, depois de saírem do evento, passaram a discutir. Durante o conflito, o homem teria dado um tapa no rosto da mulher, atingido a cabeça dela contra uma parede e rasgado as roupas que ela vestia.Pessoas que estavam próximas perceberam a situação e intervieram para auxiliar a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e realizou os primeiros atendimentos à mulher. A ocorrência foi registrada pelos cabos Adejair e Donizete, da Polícia Militar de Cardoso.Após a ocorrência, o homem foi levado para a Central de Flagrantes de Votuporanga. No local, o delegado responsável pelo plantão confirmou a prisão em flagrante por violência doméstica. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.