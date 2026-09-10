Caso aconteceu na penitenciária em São José do Rio Preto

publicado em 14/09/2026

Materiais apreendidos Foto: Divulgação

Duas mulheres, de 31 e 32 anos, foram detidas neste sábado (12) após serem flagradas por um scanner corporal tentando entrar em unidades prisionais com drogas e aparelhos celulares.

Em um dos casos, a mulher de 31 anos foi flagrada com cerca de 100 gramas de maconha introduzidos no órgão genital. Durante a abordagem, também foram encontradas duas placas de celulares, quatro baterias e um fone de ouvido escondidos nas roupas íntimas.

A mulher afirmou às autoridades que havia sido coagida a levar o material para dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP). Segundo o depoimento, ela receberia R$ 1 mil pelo serviço.

No segundo caso, a mulher de 32 anos tentou entrar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) com um celular e uma bateria também escondidos no órgão genital. Em depoimento, ela declarou que receberia R$ 3 mil pela entrega.

A mulher de 31 anos permaneceu presa e responderá por tráfico de drogas. Já a segunda envolvida foi ouvida e liberada, com a entrada de aparelho celular em unidade prisional prevê pena de até um ano de reclusão. Apesar da liberação, ela deverá responder a inquérito, que poderá resultar em prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária.