Equipamento amplia as possibilidades de suporte respiratório não invasivo e reforça o cuidado com os recém-nascidos prematuros

publicado em 22/09/2026

Equipamento amplia as possibilidades de suporte respiratório não invasivo e reforça o cuidado com os recém-nascidos prematuros Foto: Santa Casa

Cuidar de quem chega ao mundo antes da hora exige tecnologia, conhecimento e, acima de tudo, muito cuidado. Na UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga, esse compromisso acaba de ganhar um importante reforço: a unidade recebeu o seu primeiro Bubble CPAP, também conhecido como CPAP de bolhas, uma tecnologia destinada ao suporte respiratório não invasivo de recém-nascidos, especialmente os prematuros com dificuldade para respirar.A conquista foi possível graças à doação do Bazar do Bem, iniciativa que transforma solidariedade em recursos e, neste caso, em uma ferramenta que pode fazer a diferença nos primeiros e mais delicados momentos de vida de um bebê.O Bubble CPAP utiliza um sistema que gera pressão positiva nas vias aéreas por meio do borbulhamento da água. Essa pressão ajuda a manter os alvéolos pulmonares abertos, facilitando as trocas gasosas e o trabalho respiratório do recém-nascido.Entre os benefícios está a possibilidade de reduzir a necessidade de intubação e de ventilação mecânica invasiva, além de contribuir para a proteção dos pulmões dos bebês e para a prevenção de complicações respiratórias.Para a fisioterapeuta da UTI Neonatal, Ligia Vicentini Lorente, a chegada do equipamento representa um importante avanço na assistência aos pequenos pacientes. “O Bubble CPAP é um recurso muito importante para os recém-nascidos que apresentam desconforto respiratório, principalmente os prematuros. Ele oferece um suporte não invasivo, ajudando a manter os pulmões abertos e favorecendo uma respiração mais adequada, com o objetivo de reduzir a necessidade de procedimentos mais invasivos. É uma tecnologia que vem para somar ao cuidado que nossa equipe já oferece diariamente.”A médica responsável pela UTI Neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi, destaca que cada equipamento recebido representa mais possibilidades de cuidado e agradece a todos que tornam iniciativas como o Bazar do Bem possíveis.“Agradecemos imensamente ao Bazar do Bem por essa doação. Um equipamento como o Bubble CPAP representa mais uma possibilidade de oferecer um cuidado de qualidade aos nossos recém-nascidos, especialmente aos prematuros, em um momento tão delicado. Cada conquista como essa fortalece nossa UTI e, principalmente, beneficia os bebês e suas famílias.”O Bazar do Bem é uma iniciativa que une solidariedade e cuidado. Por meio da arrecadação e comercialização de produtos recebidos em doação na loja localizada na Rua Minas Gerais, o projeto transforma a generosidade da comunidade em recursos que são destinados a ações e melhorias que beneficiam a população.Cada doação recebida ganha um novo significado: aquilo que poderia não ter mais utilidade para alguém pode se transformar em um recurso importante para a saúde e para o cuidado com o próximo.Mais do que um equipamento, o Bubble CPAP representa acolhimento, tecnologia e esperança para famílias que chegam à UTI Neonatal vivendo um dos momentos mais desafiadores de suas vidas.A Santa Casa de Votuporanga agradece ao Bazar do Bem por transformar a solidariedade em cuidado e por ajudar a fortalecer uma assistência cada vez mais preparada para proteger os primeiros capítulos da vida.Porque quando a solidariedade chega até a UTI Neonatal, ela ajuda a cuidar de quem ainda está começando a escrever sua história.