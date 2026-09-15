Vilma Birelli nasceu em 28 de maio de 1969, em Cafelândia, interior de São Paulo

publicado em 18/09/2026

Vilma Birelli nasceu em 28 de maio de 1969, em Cafelândia, interior de São Paulo

Há acontecimentos que parecem pequenos quando ocorrem, mas permanecem dentro de nós por toda umavida. São encontros, despedidas, afetos, perdas, esperanças, escolhas, lembranças e situaçõesaparentemente comuns que, quando observadas com sensibilidade, revelam muito sobre quem somos.É nesse território que nasce Brincar de Viver - Cenas do Cotidiano, obra da escritora Vilma Birelli, publicadapela Editora Viseu. Em 112 páginas, a autora percorre emoções e experiências humanas por meio de umaescrita intimista e reflexiva, fazendo do cotidiano não apenas cenário, mas matéria literária.O livro transita entre a poesia, a memória e a reflexão sobre a existência. Em suas páginas, sentimentosganham voz e situações humanas são revisitadas a partir de um olhar que procura perceber aquilo que, napressa da vida, muitas vezes passa despercebido. Amor, perda, esperança, resiliência e as transformaçõesprovocadas pelo próprio ato de viver atravessam a obra.Mais do que contar acontecimentos, Vilma Birelli procura encontrar significado neles. É justamente essaperspectiva que aproxima Brincar de Viver do leitor: embora as experiências possam partir de cenasparticulares, os sentimentos que emergem delas são universais.“Quantas histórias extraordinárias podem estar escondidas naquilo que chamamossimplesmente de cotidiano?”Parte da venda terá um propósito especial: R$ 15,00 de cada exemplar vendido será destinadoà comunicadora Kátia Brito, da Jovem Pan, que fica nas instalações do Plaza AvenidaShopping, em São José do Rio Preto, como contribuição para o seu tratamento oncológico.O próprio título da obra revela uma provocação. Brincar de viver não significa tratar a existência comsuperficialidade. Ao contrário: sugere reconhecer que viver também é experimentar, descobrir, errar, reconstruircaminhos, estabelecer relações e aprender enquanto a própria história acontece.As peças de quebra-cabeça que compõem a capa reforçam visualmente essa ideia. Cada fragmentorepresenta uma cena, uma experiência, uma paisagem, uma memória. Separadamente, são pequenosacontecimentos. Juntos, ajudam a formar aquilo que chamamos de vida.Essa metáfora encontra correspondência na proposta literária da obra: somos também constituídos pelasinúmeras cenas que acumulamos ao longo do caminho. O cotidiano deixa de ser apenas rotina. Torna-sememória, emoção, reflexão - e, nas mãos da autora, literatura.Brincar de Viver - Cenas do Cotidiano estabelece uma relação de proximidade com quem lê. A narrativa partede experiências humanas reconhecíveis e abre espaço para que cada leitor encontre suas próprias lembrançasdentro das reflexões propostas pela autora.Em determinados momentos, a leitura provoca ternura. Em outros, saudade. Há espaço para a dor, mastambém para a esperança; para aquilo que foi perdido, mas igualmente para aquilo que pode ser reconstruído.Essa alternância entre delicadeza e profundidade dá à obra seu caráter intimista. Não se trata apenas deobservar a vida de fora. O convite é senti-la.Vilma Birelli nasceu em 28 de maio de 1969, em Cafelândia, interior de São Paulo. Ainda criança, teve atrajetória marcada por mudanças familiares e por experiências que contribuíram para formar seu olhar atentosobre vínculos, pertencimento e transformação.Hoje vive em São José do Rio Preto (SP). É contadora, consultora empresarial, executiva de Controladoria eNegócios Corporativos, podcaster e escritora.Na literatura, esse olhar profissionalmente treinado para observar detalhes encontra outra direção. Em vez denúmeros, processos e indicadores, a autora se aproxima de sentimentos, memórias, relações e experiênciashumanas.É desse encontro entre observação, sensibilidade e experiência que nasce Brincar de Viver - Cenas doCotidiano.A trajetória da autora cria um contraste singular. De um lado, a precisão dos números. Do outro, a subjetividadedas palavras. Na vida profissional, Vilma Birelli trabalha com aquilo que pode ser mensurado; na literatura,aproxima-se justamente do que não cabe facilmente em planilhas: amor, ausência, saudade, esperança,lembranças e relações.São universos aparentemente distintos, mas unidos por uma característica comum: a observação. E éobservando a vida que a escritora encontra histórias onde muitas pessoas enxergariam apenasacontecimentos comuns.A ficha catalográfica situa a obra nos campos da literatura brasileira, poesia, reflexões sobre a vida, emoçõeshumanas, existência e cotidiano. Essa amplitude ajuda a compreender Brincar de Viver: não é apenas um livrosobre acontecimentos, mas sobre aquilo que os acontecimentos deixam dentro das pessoas.É uma obra sobre marcas do tempo, relações, transformação e sobre a capacidade humana de continuarescrevendo a própria história, mesmo quando algumas peças do caminho parecem não se encaixar.Brincar de Viver - Cenas do Cotidiano nasce desse olhar: um convite para observar, recordar, sentir e perceberque viver talvez seja a história mais importante que cada um de nós terá para contar.A iniciativa amplia o significado de Brincar de Viver: um livro que fala de humanidade, esperança e da força dosvínculos passa também a gerar apoio concreto. Para o público, a compra deixa de ser apenas a aquisição deuma obra literária e se torna participação em uma corrente de cuidado e solidariedade.Comprar o livro, neste momento, é também ajudar a escrever uma história de apoio, presença eesperança.O lançamento oficial de Brincar de Viver - Cenas do Cotidiano acontece em 25 de setembro de 2026, às 19horas, no Rio Preto Shopping. Na mesma ocasião, Vilma Birelli apresentará os novos quadros de seupodcast, reunindo em um único evento duas frentes de sua atuação: a literatura e a comunicação.