DIG de Votuporanga prende dois investigados por tentativa de homicídio durante operação policial

publicado em 18/09/2026

DIG de Votuporanga prende dois investigados por tentativa de homicídio durante operação policial (Foto: DIG)

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), operação policial para cumprimento de mandados judiciais relacionados à investigação de uma tentativa de homicídio ocorrida na cidade.Durante a ação, foram presos A.K.B.S., de 23 anos, e J.P.L.G., de 32 anos, em cumprimento a mandados de prisão temporária expedidos no curso das investigações sobre o crime, ocorrido em junho de 2025.De acordo com a apuração da Polícia Civil, os investigados são suspeitos de participação no atentado, no qual um homem foi alvo de disparos de arma de fogo calibre .380, sem, contudo, ter sido atingido.O exame pericial realizado no local constatou três marcas de impacto de projéteis na fachada da residência, além da apreensão de seis estojos de pistola calibre .380.As investigações conduzidas pela DIG reuniram depoimentos, imagens de câmeras de monitoramento e elementos periciais que apontaram a participação dos investigados nos fatos apurados.Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais apreenderam aparelhos celulares, que serão submetidos à análise investigativa, e um veículo GM/Astra supostamente utilizado no crime. Na residência de A.K.B.S., os agentes localizaram ainda uma pistola calibre .40, arma de uso restrito.Em razão da apreensão, A.K.B.S. também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de cumprida a prisão temporária decretada pela Justiça no âmbito da investigação da tentativa de homicídio.Os presos foram conduzidos à sede da DIG para a formalização dos atos de Polícia Judiciária e, em seguida, serão encaminhados ao Plantão Policial, onde aguardarão a audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.