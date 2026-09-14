Orivaldo Carvalho da Silva, o conhecido Doca (Foto: A Cidade)
Faleceu nesta sexta-feira (18), por volta das 16h, na Beneficência Portuguesa, em São José do Rio preto, Orivaldo Carvalho da Silva, de 74 anos, conhecido como Doca, morador de Votuporanga, e que estava fazendo tratamento contra um câncer de intestino, com metástase, há cerca de três anos. Ele estava em Rio Preto internado há três dias. Orivaldo era bancário aposentado e deixa a esposa Vera Lúcia Andreola e seus filhos Monica Garcia Pulcinelli, Gustavo Garcia e João Garcia, genro, noras e quatro netos. O velório ocorre a partir das 8h deste sábado (19) no Velório Municipal, com sepultamento às 15h no Cemitério Municipal.