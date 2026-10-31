Reconhecimento da FIA Business School e do Estadão destaca a experiência dos profissionais e as práticas de gestão de pessoas do Complexo

publicado em 11/11/2026

Reconhecimento da FIA Business School e do Estadão destaca a experiência dos profissionais e as práticas de gestão de pessoas do Complexo Foto: Santa Casa

Três anos, três reconhecimentos e uma construção que acontece todos os dias. O Complexo Santa Casa de Votuporanga está, mais uma vez, entre os Lugares Mais Incríveis para Trabalhar, premiação promovida pela FIA Business School em parceria com o Estadão. O resultado de 2026 se soma às conquistas de 2024 e 2025 e reforça uma trajetória pautada pela experiência de quem faz parte da Instituição.O reconhecimento ganha significado especial porque parte da percepção dos próprios profissionais. A avaliação considera aspectos como ambiente de trabalho, liderança, engajamento e gestão de pessoas, permitindo compreender como as equipes vivenciam a rotina e as relações dentro da organização.Esse olhar alcança uma estrutura ampla e diversa. O Complexo Santa Casa de Votuporanga reúne a Santa Casa de Votuporanga, os AMEs de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, a Farmácia de Alto Custo, a SanSaúde e o Núcleo de Atenção à Saúde. São unidades com diferentes perfis e atividades, conectadas pelo cuidado em saúde e por uma gestão que busca valorizar as pessoas que sustentam esse trabalho diariamente.Para a gerente de Recursos Humanos do Complexo Santa Casa de Votuporanga, Gisele Ribeiro, estar novamente entre as organizações reconhecidas mostra a importância de manter a escuta próxima das equipes.“Esse resultado tem um significado muito especial porque nasce da percepção de quem está conosco todos os dias. Nosso compromisso é continuar ouvindo as equipes e criando condições para que cada profissional se sinta respeitado, valorizado e parte da construção do Complexo”, afirma.Mais do que medir a satisfação no ambiente profissional, esse retorno também ajuda a orientar decisões e iniciativas voltadas ao bem-estar, ao desenvolvimento e à integração entre as diferentes áreas. Em uma organização que reúne tantos serviços, compreender as particularidades de cada equipe e, ao mesmo tempo, fortalecer um sentimento comum de pertencimento faz parte de um trabalho contínuo.Essa construção também aparece na forma como a Santa Casa relaciona o cuidado com os pacientes ao cuidado com seus profissionais. Para o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero, a premiação representa o trabalho coletivo realizado em todas as unidades.“Esse reconhecimento pertence às pessoas que fazem a Santa Casa acontecer todos os dias. É uma alegria ver o trabalho de tantas equipes sendo valorizado. Mais do que celebrar, esse momento reforça a responsabilidade de seguir oferecendo um ambiente de respeito, confiança e propósito para quem escolheu construir sua trajetória conosco”, destaca.O terceiro título consecutivo, portanto, não representa apenas a permanência em uma lista. Ele traduz a experiência de profissionais de diferentes áreas, funções e unidades que compartilham a rotina do Complexo e ajudam a construir sua identidade.A conquista é motivo de comemoração, mas também de continuidade. Afinal, ser reconhecido como um dos Lugares Mais Incríveis para Trabalhar passa pelas relações criadas diariamente, pelas oportunidades de crescimento, pela escuta e pelo respeito. É nesse cotidiano, feito por muitas pessoas, que o Complexo Santa Casa de Votuporanga segue construindo a sua história.