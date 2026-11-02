Evento será realizado a partir das 19h30, na Praça Matriz, com apresentação da dupla Patrícia e Manoela e uma surpresa especial preparada para as crianças.

publicado em 13/11/2026

Evento será realizado a partir das 19h30, na Praça Matriz, com apresentação da dupla Patrícia e Manoela e uma surpresa especial preparada para as crianças. Foto: Reprodução

A magia do Natal vai tomar conta de Parisi nesta sexta-feira (13), com a inauguração oficial da iluminação natalina na cidade. A programação começa a partir das 19h30, na Praça Matriz, e promete reunir famílias em uma noite especial, marcada por encanto, alegria e espírito natalino.Um dos momentos mais aguardados da noite será a chegada do Papai Noel, que fará a alegria da criançada. Além disso, a organização prepara uma grande surpresa especialmente para as crianças, tornando a celebração ainda mais especial.A programação também contará com show musical da dupla Patrícia e Manoela, que promete animar o público e deixar a noite ainda mais festiva.A Prefeitura de Parisi convida toda a população a participar da celebração, reunir a família e prestigiar a inauguração das luzes de Natal, dando início às comemorações natalinas no município.A expectativa é de uma noite de confraternização, alegria e muita emoção, celebrando o verdadeiro significado do Natal e proporcionando momentos especiais para toda a comunidade.