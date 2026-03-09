Jovem, investigado por tráfico de drogas, foi localizado durante patrulhamento da Polícia Militar e conduzido à Central de Polícia Judiciária para cumprimento de mandado judicial

publicado em 11/03/2026

Policiais militares durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Votuporanga, resultando na apreensão de adolescente de 17 anos por descumprimento de medida socioeducativa Crédito: Divulgação

Na noite de ontem, por volta das 20h25, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da 3ª Companhia do 16° Batalhão de Polícia Militar do Interior (CPI-5), realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos em Votuporanga. A ação ocorreu após o descumprimento de medida socioeducativa imposta pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Bauru, relacionada a ato infracional de tráfico de drogas anteriormente registrado na cidade.Durante patrulhamento de rotina, a equipe identificou o jovem, que já era conhecido nos meios policiais. Com base no mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os policiais efetuaram a apreensão verbal do adolescente, informando imediatamente sua genitora sobre a situação. O menor foi conduzido sem o uso de algemas até a Central de Polícia Judiciária da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.A ação reforça o trabalho da Polícia Militar em Votuporanga, que atua constantemente na prevenção de delitos e no cumprimento de determinações judiciais relacionadas a menores infratores, garantindo a segurança da população e o respeito às medidas socioeducativas previstas em lei.