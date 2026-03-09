Segundo a polícia, ele estava foragido desde setembro de 2025

publicado em 10/03/2026

Força Tática da Polícia Militar capturou em Fernandópolis homem procurado por homicídio ocorrido em Jales; suspeito estava foragido desde 2025 (Crédito: Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem procurado pela Justiça por homicídio foi capturado na tarde anteontem, durante uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em Fernandópolis.A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após os policiais tomarem conhecimento da existência de mandados de prisão preventiva e temporária contra o suspeito, investigado por um homicídio ocorrido na cidade de Jales. Segundo a polícia, ele estava foragido desde setembro de 2025.Com base nas informações levantadas, a equipe intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar o homem em um imóvel na Rua São Paulo, no bairro onde ele estaria escondido.De acordo com o registro policial, ao perceber a presença das viaturas, o suspeito quebrou o próprio aparelho celular. Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma porção de maconha e a quantia de R$ 50 em dinheiro.O homem foi informado sobre seus direitos e conduzido ao plantão policial de Fernandópolis, onde o caso foi apresentado ao delegado Dovairdes Carmona. A autoridade policial ratificou o cumprimento dos mandados de prisão, mantendo o suspeito detido à disposição da Justiça.Além disso, foi registrado um boletim de ocorrência para averiguação de possível envolvimento com tráfico de drogas, em razão do entorpecente localizado durante a abordagem.