Força Tática da Polícia Militar capturou em Fernandópolis homem procurado por homicídio ocorrido em Jales; suspeito estava foragido desde 2025 (Crédito: Divulgação)
Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi capturado na tarde anteontem, durante uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em Fernandópolis.
A prisão foi realizada por uma equipe da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após os policiais tomarem conhecimento da existência de mandados de prisão preventiva e temporária contra o suspeito, investigado por um homicídio ocorrido na cidade de Jales. Segundo a polícia, ele estava foragido desde setembro de 2025.
Com base nas informações levantadas, a equipe intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar o homem em um imóvel na Rua São Paulo, no bairro onde ele estaria escondido.
De acordo com o registro policial, ao perceber a presença das viaturas, o suspeito quebrou o próprio aparelho celular. Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma porção de maconha e a quantia de R$ 50 em dinheiro.
O homem foi informado sobre seus direitos e conduzido ao plantão policial de Fernandópolis, onde o caso foi apresentado ao delegado Dovairdes Carmona. A autoridade policial ratificou o cumprimento dos mandados de prisão, mantendo o suspeito detido à disposição da Justiça.
Além disso, foi registrado um boletim de ocorrência para averiguação de possível envolvimento com tráfico de drogas, em razão do entorpecente localizado durante a abordagem.