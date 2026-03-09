Vítima relatou que agressões não foram a primeira vez; suspeito foi localizado pela Polícia Militar ao retornar para o local da ocorrência

publicado em 10/03/2026

Suspeito foi preso pela Polícia Militar após agredir a companheira; vítima apresentava lesões e solicitou medida protetiva.(Crédito: Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (10) por violência doméstica após agredir a própria companheira em Votuporanga.De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar por volta da 1h15, para atender uma ocorrência na Rua Antônio Cramoliche.No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter tido uma discussão com o companheiro e que, durante o desentendimento, sofreu diversas agressões físicas. Segundo ela, não era a primeira vez que esse tipo de situação ocorria. Quando a equipe chegou, o suspeito já havia deixado o local.Diante das lesões aparentes no corpo da vítima, os policiais decidiram encaminhá-la até a Central de Flagrantes para o registro da ocorrência e para solicitar medida protetiva de urgência.Durante o deslocamento, a equipe policial avistou o suspeito retornando para o endereço onde havia ocorrido a agressão. Ele foi abordado pelos policiais e, após revista — sem que nada de ilícito fosse encontrado —, recebeu voz de prisão em flagrante, sendo informado sobre seus direitos.O homem foi conduzido juntamente com a vítima até a Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão, Paulo José Buchala, que ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu preso e está à disposição da Justiça.