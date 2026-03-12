Evento realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher reuniu comunidade acadêmica e promoveu esclarecimentos sobre legislação e combate à violência

publicado em 14/03/2026

A delegada Dra. Edna Rita de Oliveira Freitas recebe um mimo da equipe da Faculdade Futura após a palestra. Na foto: Ana Márcia Leite (secretária acadêmica), Prof.ª Ana Cláudia Barão, Prof.ª Suellen Danúbia, gestora Driely Cristina dos Santos, delegada Edna Freitas, a coordenadora do curso de Pedagogia Elimeire Alves de Oliveira e a professora Amanda Cuim. (Crédito divulgação)

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Faculdade Futura promoveu na noite da última terça-feira (11), às 20 horas, um evento especial voltado à comunidade acadêmica, com o objetivo de ampliar o debate sobre os direitos das mulheres e os avanços da legislação brasileira no enfrentamento à violência de gênero.A palestra foi ministrada pela Dra. Edna Rita de Oliveira Freitas, delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga. Durante sua exposição, a palestrante apresentou um panorama das conquistas históricas relacionadas às leis de proteção da mulher no Brasil, além de abordar os desafios que ainda se apresentam na sociedade contemporânea.Com uma abordagem clara e didática, a delegada trouxe importantes esclarecimentos aos participantes, explicando como funcionam os mecanismos legais de proteção, o papel das Delegacias de Defesa da Mulher e a importância da denúncia nos casos de violência. A apresentação despertou grande interesse entre os presentes, que acompanharam atentamente cada ponto abordado.Os alunos demonstraram grande admiração pelo conteúdo apresentado e pela experiência compartilhada pela delegada, destacando a relevância do tema e a oportunidade de ampliar conhecimentos sobre uma questão social tão importante. Para muitos estudantes, a palestra foi um momento de aprendizado significativo, contribuindo para uma compreensão mais profunda sobre os direitos das mulheres e os instrumentos de proteção disponíveis.Debate, conscientização e espaços de diálogoA abertura do evento foi conduzida pela secretária acadêmica Ana Márcia Leite, que atuou como mestre de cerimônias. Em seguida, a gestora de Políticas Acadêmicas da Faculdade Futura, Driely Cristina dos Santos, realizou a apresentação e recepção oficial da palestrante, ressaltando a importância de iniciativas que levem informação e promovam reflexão dentro do ambiente acadêmico.Ao final da atividade, a coordenadora do curso de Pedagogia da instituição, professora Elimeire Alves de Oliveira, fez os agradecimentos pela presença da delegada e pela contribuição proporcionada aos estudantes e demais participantes.Durante a palestra, Dra. Edna Freitas também enfatizou a importância de criar espaços abertos de diálogo. “A criação de espaços abertos de discussão — como fóruns comunitários, ambientes institucionais, serviços de saúde, educação e segurança pública — contribui para o rompimento do silêncio, reduzindo o estigma associado à denúncia e ampliando a identificação precoce das situações de risco”, afirmou.Segundo a delegada, esses espaços possuem função estratégica na prevenção primária, promovendo informação, conscientização e reflexão crítica sobre desigualdades de gênero, relações de poder e naturalização da violência. “Evidências indicam que ações educativas e debates estruturados contribuem para a redução da tolerância social à violência e para a transformação de padrões culturais que a sustentam”, destacou.Ela complementou ainda que ambientes de debate possibilitam o controle social das ações estatais, promovendo transparência, responsabilização institucional e aprimoramento contínuo das práticas de atendimento. “A participação da sociedade civil e de profissionais qualificados contribui para identificar falhas, lacunas e boas práticas no enfrentamento da violência de gênero”, concluiu.O evento foi marcado por momentos de reflexão, aprendizado e diálogo, reforçando o compromisso da Faculdade Futura em promover ações que estimulem o conhecimento, a conscientização e o fortalecimento das políticas de respeito e proteção às mulheres.