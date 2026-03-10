Homem com mandado de prisão é abordado no centro da cidade e levado à Central de Flagrantes após sentença de mais de 2 anos por agressão a familiar

publicado em 13/03/2026

Homem condenado por violência doméstica é preso pela Polícia Militar em Votuporanga e conduzido à Central de Flagrantes; abordagem aconteceu na Praça da Matriz durante patrulhamento. (Crédito: Divulgação)

Da RedaçãoNa manhã de hoje, a Polícia Militar prendeu um homem condenado pela Justiça durante patrulhamento no centro de Votuporanga. A ação ocorreu nas proximidades da Praça da Matriz, área movimentada do município.Segundo a corporação, os policiais estavam atentos a mandados de prisão em aberto quando abordaram o homem, identificado pelas iniciais W. Durante a revista, nenhum objeto ilícito foi encontrado.O mandado de prisão foi expedido devido a uma condenação de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto, com base no Artigo 129, do Código Penal, que prevê pena para lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, quando a vítima é cônjuge, companheiro (a) ou familiar próximo.Após ser informado sobre o mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permanece recolhido à disposição da Justiça.A prisão foi registrada pelo 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, como parte das ações de patrulhamento preventivo no município. A Polícia Militar reforça que a colaboração da população é fundamental para garantir a efetividade da lei e a proteção das vítimas.