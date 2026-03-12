Abordagem a usuário de droga levou policiais até um casebre alvo de denúncias; no local foram encontradas grandes quantidades de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro e materiais usados no preparo do entorpecente

publicado em 14/03/2026

Drogas, dinheiro e materiais usados no preparo e embalo de entorpecentes foram apreendidos pela Força Tática durante a ação que resultou na descoberta da “casa bomba” na zona sul de Votuporanga.(Crédito: Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUma ação da Força Tática da Polícia Militar terminou com quatro pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na madrugada de hoje, na zona sul de Votuporanga.Durante patrulhamento pela região, os policiais abordaram um homem que estava na garupa de uma motocicleta e apresentava um volume suspeito no bolso. Na revista pessoal, os militares localizaram uma porção média de maconha.Questionado, o abordado afirmou ser usuário e indicou aos policiais o local onde teria comprado o entorpecente. A equipe seguiu até o endereço apontado, na Rua Olímpio Formenton.No local, próximo a um casebre à beira de uma viela — ponto já conhecido por diversas denúncias de tráfico — quatro indivíduos foram abordados. Durante a revista, os policiais encontraram drogas e dinheiro com os suspeitos.Dentro da casa, os policiais localizaram grande quantidade de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro e diversos apetrechos utilizados para embalar e manipular os entorpecentes, caracterizando o imóvel como uma verdadeira “casa bomba”, usada para armazenar e preparar drogas para venda.Diante da situação, os quatro suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram levados para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.O usuário abordado inicialmente foi ouvido e liberado após prestar esclarecimentos.