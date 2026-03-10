Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais se depararam com a vítima visivelmente ferida e com o rosto e as roupas cobertos de sangue

publicado em 12/03/2026

Diante da situação e dos sinais evidentes de violência, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. (Crédito: Divulgação)

Da RedaçãoUm homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de anteontem, por volta das 23h30, em Valentim Gentil. De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas pelo Copom para atender uma ocorrência de agressão envolvendo um casal. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais se depararam com a vítima visivelmente ferida e com o rosto e as roupas cobertos de sangue.Ainda no local, a mulher relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro durante uma discussão. Diante da situação e dos sinais evidentes de violência, os policiais deram voz de prisão ao suspeito.Segundo a corporação, o homem apresentou comportamento agressivo no momento da abordagem, o que tornou necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e das demais pessoas presentes.A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Valentim Gentil, onde passou por avaliação médica e recebeu os cuidados necessários.Após o atendimento médico, tanto a vítima quanto o suspeito foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Votuporanga para o registro da ocorrência. O delegado de plantão tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão em flagrante do homem pelo crime de violência doméstica.O suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia. O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.