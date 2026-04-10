Após a constatação da situação, foram solicitadas intervenções por parte do Conselho Tutelar do município

publicado em 16/04/2026

Escola Estadual Professor Cícero Barbosa Lima Júnior, localizada em Votuporanga Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a intenção de aumentar a segurança no entorno escolar, a vereadora Natielle Gama formalizou um pedido ao Conselho Tutelar para que seja intensificada a fiscalização nas proximidades da Escola Estadual Professor Cícero Barbosa Lima Júnior, localizada em Votuporanga. A iniciativa surgiu após relatos de ocorrências consideradas preocupantes envolvendo estudantes na região, inclusive durante o dia. Jovens têm sido vistos consumindo cigarros, cigarros eletrônicos e maconha.Ao justificar a solicitação, a parlamentar ressaltou a necessidade de atuação imediata dos órgãos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. Segundo ela, a presença contínua e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para assegurar um ambiente mais seguro, incluindo ações regulares de fiscalização e possível ação integrada com a Polícia Militar e outros integrantes da rede de proteção.Paralelamente às demandas na área da educação, a vereadora também apresentou propostas voltadas à saúde pública e à mobilidade urbana. Entre elas, está o encaminhamento de um estudo ao Executivo para viabilizar uma parceria com a Clínica Amor & Saúde, com o objetivo de facilitar e acelerar o acesso da população a consultas médicas e exames laboratoriais na rede municipal.De acordo com a justificativa apresentada, a medida busca diminuir o tempo de espera para a realização de exames, especialmente laboratoriais, que, conforme relatos de moradores, podem demorar meses. A estrutura da clínica, que oferece serviços com valores acessíveis, é apontada como uma alternativa para melhorar a eficiência no atendimento à população.Outra proposta protocolada trata da criação de transporte coletivo urbano aos domingos. A iniciativa pretende atender trabalhadores que cumprem escalas nesse dia, além de moradores que necessitam se deslocar para atividades religiosas, compromissos familiares e outras necessidades, contribuindo para ampliar o acesso a serviços na cidade.