Ação da Polícia Civil resultou na apreensão de equipamentos eletrônicos e na identificação de arquivos compatíveis com crimes envolvendo crianças e adolescentes

publicado em 01/06/2026

Homem é detido em flagrante por suspeita de armazenar imagens de abuso sexual infantojuvenil em Votuporanga (Foto: DDM)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma prisão em flagrante foi realizada nesta segunda-feira (1º) em Votuporanga, após a Polícia Civil identificar suspeitas de participação de um homem em crimes ligados ao armazenamento e ao compartilhamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil pela internet.A execução do mandado de busca e apreensão ocorreu por meio de agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com suporte da Unidade de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-5).No decorrer da operação, equipamentos eletrônicos utilizados pelo investigado foram recolhidos para análise. Conforme informou a Polícia Civil, uma verificação preliminar do material permitiu localizar arquivos compatíveis com cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Diante dos indícios encontrados, o suspeito foi autuado em flagrante.Segundo os responsáveis pela investigação, o conteúdo apreendido apresentou sinais de uso do eMule, aplicativo de compartilhamento de arquivos baseado na tecnologia peer-to-peer (P2P), além da utilização de um aplicativo de mensagens.Entre os materiais identificados, havia arquivos armazenados em diretórios específicos da plataforma de compartilhamento, incluindo conteúdos já transferidos e outros que ainda estavam em processo de download.Informações obtidas nos exames iniciais também indicaram a presença de diversos arquivos que haviam sido previamente excluídos dos dispositivos analisados.