Jovem ouviu seu nome ser chamado e, ao sair de casa, foi atingido por um tiro

publicado em 08/06/2026

Foto: Reprodução/Google StreetView

Um jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, no bairro Jardim Maria Lúcia, em Rio Preto. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo ao sair de casa para verificar quem o chamava.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro da residência quando ouviu alguém chamando pelo seu nome. Ferido, ele buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a Santa Casa.

Durante o atendimento, a vítima relatou à polícia que não conseguiu identificar o autor do disparo e também não soube informar se o suspeito estava em uma motocicleta ou em um carro no momento do crime.



O Deic (Delegacia Especializada em Homicídios), da Divisão Especializada em Investigações Criminais, ficará responsável pela apuração dos fatos.