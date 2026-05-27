Associação Italiana promove missa em homenagem ao Dia Cívico da Itália e convida a comunidade para tradicional evento gastronômico no Dia dos Namorados

publicado em 09/06/2026

Celebração religiosa reuniu membros da Associação Italiana de Votuporanga e convidados durante a programação da Semana Comemorativa da Itália Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia Cívico da Itália, celebrado anualmente em 2 de junho, a Associação Italiana de Votuporanga está realizando uma programação especial para homenagear a cultura e as tradições italianas, reforçando os laços da comunidade ítalo-brasileira no município. As atividades tiveram início no último domingo com uma missa celebrada na Capela do Asilo São Vicente de Paulo. A cerimônia foi presidida pelo padre Murilo, da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, e reuniu membros da Associação Italiana, familiares e convidados.Durante a celebração, os participantes prestaram homenagens à data que marca a Proclamação da República Italiana. Ao final da missa, o jornalista João Carlos Ferreira fez um pronunciamento destacando a importância histórica e cultural do Dia Cívico da Itália, além de apresentar os integrantes da Associação Italiana presentes no evento. A programação comemorativa é coordenada pelo presidente da Associação Italiana de Votuporanga, Diorandi Araldi, e sua esposa, Maria Araldi, que vêm atuando na preservação e valorização das tradições italianas no município.Segundo os organizadores, a Semana Comemorativa tem como objetivo fortalecer os vínculos culturais da comunidade ítalo-brasileira e manter vivas as heranças deixadas pelos imigrantes que contribuíram para a formação e o desenvolvimento de Votuporanga. Dando continuidade às comemorações, a Associação Italiana promove no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a tradicional Noite da Polenta, evento que já faz parte do calendário da entidade e reúne apreciadores da culinária italiana. A festa será realizada na sede da associação e terá como prato principal a tradicional polenta acompanhada de frango. Os convites custam R$ 60,00 e podem ser reservados diretamente com os membros da Associação Italiana de Votuporanga pelos telefones (17) 99101-6814, (17) 99125-3442 e (17) 98110-8641. A expectativa é reunir associados, familiares e toda a comunidade em uma noite de confraternização, gastronomia e valorização da cultura italiana, encerrando a programação comemorativa em clima de celebração e integração.