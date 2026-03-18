Caso ocorreu na madrgada deste domingo (5) e 60 mil litros foram derramados; Cetesb foi acionada

publicado em 06/04/2026

Foto: Mônica Sá/TV TEM

Um caminhão que transportava cerca de 60 mil litros de vinhaça tombou na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto (SP), durante a madrugada de domingo (5). Parte da carga acabou atingindo um córrego próximo à via.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 4h, na pista sentido norte. O motorista informou que teria perdido o controle do veículo possivelmente em razão de uma falha mecânica. Com isso, o caminhão atravessou o canteiro central antes de tombar. Apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos.

Após o acidente, o líquido se espalhou pela pista e escorreu até um curso d’água nas proximidades. A vinhaça, subproduto líquido gerado na produção de etanol, pode provocar danos ambientais quando despejada em grande quantidade, já que diminui os níveis de oxigênio na água e prejudica organismos aquáticos.

A concessionária responsável pela rodovia utilizou serragem para tentar conter o vazamento, mas parte do material já havia alcançado o córrego. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para analisar possíveis impactos ambientais, enquanto equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Defesa Civil seguem acompanhando a ocorrência.