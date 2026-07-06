Motorista foi preso por suspeita de descaminho após ser flagrado transportando 18 mil maços de cigarros sem documentação fiscal.

publicado em 10/07/2026

Jovem de 20 anos tenta fugir, mas é flagrado com carga de cigarros de R$ 200 mil (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma carga de cigarros de origem estrangeira, avaliada em aproximadamente R$ 200 mil, foi apreendida pela equipe de Força Tática da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (9), por volta das 18h30, no cruzamento da avenida Lourival de Souza com a rua Aldemiro Fim, em Jales. Além da mercadoria, os policiais apreenderam o veículo utilizado no transporte, dois aparelhos celulares e uma antena StarLink.De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento de Força Tática pela cidade, os policiais deram ordem de parada a um veículo GM/Astra. O condutor, de 20 anos de idade, no entanto, tentou fugir, mas acabou sendo abordado. Durante a vistoria, a equipe encontrou 15 caixas contendo 18 mil maços de cigarros da marca Eight, de origem estrangeira, desacompanhados de documentação fiscal.Ainda conforme a ocorrência, o motorista confessou que transportava a carga oriunda do Paraguai e informou que receberia R$ 2 mil pelo serviço. Após a abordagem, os policiais realizaram diligências no endereço indicado para a entrega da mercadoria, mas nenhum responsável foi localizado.Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão pelo crime, em tese, de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. O preso, juntamente com o veículo e toda a carga apreendida, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Jales, onde foram adotadas as providências cabíveis. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.Segundo a Polícia Militar, a apreensão representa um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 200 mil para os envolvidos na prática criminosa. Além da carga de cigarros e do automóvel, também foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma antena StarLink.