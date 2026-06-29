A fraude foi descoberta em 1º de julho, quando o aposentado compareceu a uma agência bancária para sacar o benefício previdenciário

publicado em 06/07/2026

Foto: Reprodução/Google StreetView

Um aposentado de 69 anos, morador de Rio Preto, registrou um boletim de ocorrência por estelionato após sofrer um prejuízo de R$ 73.472 em decorrência de empréstimos consignados contratados sem sua autorização. O caso foi comunicado à Central de Flagrantes na sexta-feira (3).De acordo com o registro policial, a fraude foi descoberta em 1º de julho, quando o aposentado compareceu a uma agência bancária para sacar o benefício previdenciário. Ao verificar o saldo, constatou que o valor disponível era cerca de R$ 1 mil inferior ao que costumava receber, mesmo considerando os descontos habituais de contratos mantidos com o Banco Bradesco.Ao solicitar esclarecimentos na agência, o idoso foi informado de que os contratos vinculados ao seu benefício haviam sido transferidos ou substituídos por operações de crédito junto a outras instituições financeiras. Segundo a vítima, ela nunca manteve qualquer relacionamento com esses bancos.Diante da suspeita de fraude, o aposentado procurou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e solicitou os extratos do benefício. A documentação confirmou a existência de diversos empréstimos consignados realizados sem seu consentimento.Conforme o boletim de ocorrência, as operações foram efetuadas por meio dos bancos digitais Banco Inter, Banco Pine e Banco Facta, totalizando R$ 73.472.A vítima afirmou desconhecer os responsáveis pelas contratações irregulares. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável, que investigará a autoria e as circunstâncias da fraude.