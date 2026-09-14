A partir das diligências realizadas pelos policiais civis, foi possível identificar os envolvidos no furto e esclarecer a dinâmica do crime
Bicicleta recuperada Foto: Divulgação
Uma bicicleta furtada no último dia 16 de setembro foi recuperada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga nesta sexta-feira (18), após trabalho de investigação que contou com a análise de imagens de câmeras de monitoramento.
A partir das diligências realizadas pelos policiais civis, foi possível identificar os envolvidos no furto e esclarecer a dinâmica do crime.
Durante a apuração, um dos suspeitos foi localizado e admitiu participação na ação criminosa. Segundo as investigações, o homem relatou ter vendido a bicicleta por valor abaixo do mercado. O segundo envolvido no furto e o receptador também foram identificados pelos investigadores da especializada.
Com as informações obtidas, os policiais civis conseguiram localizar e recuperar o bem, que será restituído ao proprietário. A Polícia Civil prossegue com as apurações para responsabilizar todos os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis. A rápida recuperação da bicicleta demonstra o compromisso da DIG no esclarecimentos de crimes patrimoniais.