Jovem de 17 anos procurou atendimento médico e relatou abuso cometido pelo companheiro da mãe; mulher também foi detida durante a ocorrência

publicado em 16/09/2026

Homem e mulher foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Votuporanga Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma ocorrência envolvendo a Polícia Militar e o Conselho Tutelar terminou com a prisão em flagrante de um homem e da mãe de uma adolescente de 17 anos, em Macaubal. O caso veio à tona após a jovem ser atendida na Santa Casa da cidade, onde informou ter sofrido violência sexual atribuída ao companheiro da mãe.Depois do atendimento, a Polícia Militar foi acionada e compareceu à unidade de saúde, onde a adolescente permanecia na companhia da irmã. Com os dados fornecidos pela vítima, os policiais realizaram diligências e encontraram o suspeito na residência de familiares. Questionado a respeito da denúncia, ele optou por permanecer em silêncio e foi detido pelos agentes.A mãe da adolescente também foi localizada pelos policiais durante a ação, no local onde trabalhava, e encaminhada à delegacia. Conforme as informações levantadas durante a apuração, a mulher teria contribuído para a situação ao fornecer bebida alcoólica à filha, que é menor de idade, e ainda teria feito ameaças com o objetivo de impedir que os episódios de violência fossem comunicados às autoridades.Após as prisões, os dois foram apresentados na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado responsável pela ocorrência confirmou a prisão em flagrante. O homem foi autuado por estupro de vulnerável. Já a mãe da adolescente foi responsabilizada por ameaça, fornecimento de bebida alcoólica a menor e conivência com o crime sexual. Os dois permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.