Fogo atingiu um quarto e a cozinha do imóvel na manhã desta quinta-feira (17)

publicado em 17/09/2026

Fogo atingiu um quarto e a cozinha do imóvel na manhã desta quinta-feira (17) (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm incêndio atingiu uma casa localizada na rua São Paulo, ao lado da agência dos Correios e em frente à Praça Santa Luzia, em Votuporanga, na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 10h10. Não houve feridos.Segundo informações apuradas pela reportagem do jornal, o incêndio começou por volta das 10h10. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para combater as chamas. Cerca de oito bombeiros participaram da ocorrência.De acordo com as informações levantadas pela reportagem, o fogo atingiu um quarto e a cozinha da residência. A ação dos bombeiros impediu que as chamas se espalhassem para outros cômodos do imóvel.A reportagem do jornal A Cidade conversou com exclusividade com o morador da residência, um idoso de 65 anos, que trabalha como autônomo. Ele havia saído de casa por volta das 9h e, ao retornar, encontrou os bombeiros no local combatendo o incêndio.O morador relatou que perdeu diversos itens durante o incêndio. Entre os objetos danificados estão cama, guarda-roupa, liquidificador, fogão, armário e documentos pessoais, além de outros pertences.