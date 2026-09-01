Suspeito de matar morador de rua em Votuporanga é preso

publicado em 10/09/2026

Suspeito de matar morador de rua em Votuporanga é preso (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Uma ação da Polícia Militar resultou, nas primeiras horas desta quinta-feira (10), na prisão do homem suspeito de matar a facadas Carlos Endrico Alves de Almeida, de 49 anos, conhecido como Carlão. A vítima estava em situação de rua e sofreu o ataque durante uma briga registrada na tarde anterior, quarta-feira (9), na Praça Cívica, nas proximidades da Concha Acústica de Votuporanga.



Localizado por policiais enquanto transitava pela região do Parque da Cultura, o suspeito também vive em situação de rua. As equipes da PM mantinham as buscas desde a ocorrência, já que o homem apontado como responsável pela agressão havia deixado o local logo após o crime. Depois da abordagem, ele foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi apresentado ao delegado de plantão e será ouvido para que sejam adotadas as medidas previstas.



As informações levantadas inicialmente indicam que a morte aconteceu depois de uma discussão relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas. Durante o conflito, Carlos foi ferido por diversas facadas. Socorrido por uma equipe do Samu, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga, porém não sobreviveu aos ferimentos e chegou à unidade já morto.



A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga. O objetivo será determinar como o homicídio aconteceu e identificar a motivação que levou ao crime.