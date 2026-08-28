Homem apontado como autor de homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em Votuporanga é preso

publicado em 06/09/2026

Investigado por homicídio em Votuporanga é preso após trabalho de inteligência da DIG (Foto: DIG)

Um homem investigado pela prática de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, ocorridos no dia 9 de agosto de 2026 durante uma festa realizada na via pública, no Bairro São João, em Votuporanga, foi preso no dia 05 de setembro de 2026, em Barra de Santo Antônio, no estado de Alagoas, com apoio de informações passadas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga.A prisão foi realizada em um trabalho integrado da DIG de Votuporanga com as forças de segurança locais, incluindo a Polícia Civil e a Polícia Militar de Alagoas.De acordo com as investigações, o crime teve início após um desentendimento entre participantes da festa. Durante a discussão, a vítima C.D.S.C., de 34 anos, teria se envolvido em uma discussão com o investigado. A companheira da vítima, D.G.A., de 37 anos, também acabou envolvida no desenvolvimento.Segundo o apurado pela equipe de investigação, após a discussão inicial, o investigado teria deixado o local e retornado posteriormente, armado com uma faca.Ainda conforme a investigação, quando C.D.S.C. e D.G.A. deixavam a festa pela Rua Minas Gerais, o investigado teria se aproximado em uma motocicleta, atingido C.D.S.C. com o veículo e, após a queda da vítima, passado a desferir golpes de faca contra o homem, quando a mulher tentou intervir e também foi atingida.C.D.S.C. foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. D.G.A. foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga, onde passou por cirurgia de emergência e sobreviveu.Durante as diligências, investigadores obtiveram imagens que registraram a fuga do autor.O trabalho investigativo permitiu identificar o suspeito como A.B.S., de 28 anos, morador de Votuporanga, mas oriundo de Alagoas.Após a identificação do investigado, a DIG de Votuporanga passou a desenvolver trabalho de inteligência policial e monitoramento, buscando localizar seu paradeiro. As diligências indicaram que ele havia deixado Votuporanga e seguido para outro Estado.Com o prosseguimento das atividades de inteligência, os investigadores conseguiram identificar a localização do suspeito em Barra de Santo Antônio-AL, onde foi localizado e preso com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar daquele município.A prisão representa o resultado do trabalho integrado entre as forças de segurança e das diligências realizadas pela equipe da DIG de Votuporanga, que, após a identificação do investigado, manteve o acompanhamento de informações visando à sua localização e captura. Com a prisão em Alagoas, o investigado deverá permanecer à disposição da Justiça.