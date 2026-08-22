Equipamento foi atingido entre 6h e 7h deste sábado (29) (Foto: Arquivo pessoal)
Daniel Marques
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Um dos semáforos instalados no cruzamento da rua das Bandeiras com a rua Goiás, na região central de Votuporanga, foi derrubado após um veículo atingir o aparelho na manhã deste sábado (29).
De acordo com informações obtidas pela reportagem do A Cidade
, o caso ocorreu entre 6h e 7h. Com o impacto, o equipamento foi derrubado no cruzamento.
O trecho é considerado bastante movimentado e, mesmo contando com semáforos para organizar o fluxo de veículos, registra acidentes constantemente. As circunstâncias da colisão e as informações sobre o veículo envolvido não foram divulgadas até o momento.
Os semáforos desempenham papel importante na organização do trânsito, pois estabelecem a ordem de passagem de veículos e pedestres em cruzamentos e outros pontos de circulação. Por meio da sinalização luminosa, os equipamentos indicam os momentos de parada, atenção e passagem, permitindo a coordenação do fluxo e contribuindo para o controle da circulação nas vias.