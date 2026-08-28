O jovem foi encontrado na manhã desta terça-feira (1º), no pátio ferroviário da concessionária Rumo

publicado em 02/09/2026

O rapaz estava sem roupas e corria pelo pátio quando as equipes chegaram ao localFoto: Reprodução internet

Uma força-tarefa envolvendo equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Ambulância foi mobilizada para localizar e conter João Carlos Romero, de 23 anos, acusado de agredir gravemente a namorada em Santa Fé do Sul. O jovem foi encontrado na manhã desta terça-feira (1º), no pátio ferroviário da concessionária Rumo Logística, em um trecho entre os municípios de Valentim Gentil e Meridiano.

Segundo informações da Defesa Civil, o rapaz estava sem roupas e corria pelo pátio quando as equipes chegaram ao local. Durante a abordagem, ele subiu em um trem de carga em movimento, carregado de milho, e passou a saltar de um vagão para outro, aumentando o risco de um acidente.

Diante da situação, socorristas e policiais coordenaram uma operação para interromper a composição ferroviária. As equipes acompanharam o deslocamento do trem e conseguiram cercar e conter o suspeito com segurança após ele entrar em um dos compartimentos. Depois de ser imobilizado, João Carlos foi encaminhado sob escolta ao Pronto-Socorro de Valentim Gentil, onde recebeu atendimento médico.

A vítima, uma médica de 25 anos, foi agredida no último sábado (29) e sofreu fraturas e múltiplos ferimentos no rosto. Ela permanece internada no hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto. A Justiça já havia decretado a prisão preventiva do suspeito. As circunstâncias das agressões e demais condutas atribuídas a ele continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.