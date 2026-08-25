Colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (2) Foto: Arquivo pessoal
Daniel Marques
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Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 8h15, no centro de Votuporanga, na rua Tietê, nas proximidades da loja Nita Copos.
Segundo as informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade, um Renault Kwid estava saindo de uma vaga de estacionamento quando ocorreu uma colisão com um GWM Ora 03.
Com o impacto, uma parte da dianteira direita do GWM Ora 03 ficou bastante danificada. Os condutores dos dois veículos não ficaram feridos. As causas e as circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.