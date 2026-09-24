A vítima viajava acompanhada de familiares em um automóvel Fiat Uno no momento da ocorrência

publicado em 28/09/2026

Foto: Reprodução

Um morador de Votuporanga de 54 anos faleceu na manhã deste domingo, 27 de setembro, após um grave acidente automobilístico registrado na Rodovia Roberto Rollemberg (SP-461), nas proximidades do acesso principal ao município de Buritama. A vítima viajava acompanhada de familiares em um automóvel Fiat Uno no momento da ocorrência.

Segundo as informações apuradas junto às autoridades regionais, o veículo trafegava no sentido a Buritama quando, por razões ainda a serem esclarecidas pelas investigações, o condutor perdeu o controle da direção e o carro capotou na pista. Com a força do impacto e os sucessivos tombamentos, o passageiro foi arremessado para fora do habitáculo do veículo.

No automóvel viajavam cinco ocupantes da mesma família: o homem, sua esposa, a cunhada e dois sobrinhos. A vítima fatal foi identificada como Marcos Antônio dos Santos, residente no bairro Pacaembu, em Votuporanga, e funcionário de uma empresa local. Marcos deixa a esposa Ivone Silva Santos, que também estava no carro, além de uma filha e dois irmãos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, enquanto os detalhes sobre o velório e o sepultamento da vítima aguardam definição da família.