Foto: Arquivo Pessoal
Uma família moradora de Bady Bassitt vivenciou momentos de tristeza e indignação após ter uma vaca de estimação invadida, morta e esquartejada dentro da própria propriedade rural. O crime ocorreu na quarta-feira, 23 de setembro, quando invasores arrombaram o acesso ao sítio para furtar a carne do animal, que era tratado como pet e atendia pelo nome de Neguinha.
O abates clandestino e o furto foram percebidos na manhã seguinte, quinta-feira, 24 de setembro, por um funcionário do sítio. O trabalhador desconfiou da movimentação atípica de urubus sobrevoando uma área específica do pasto e notou que o cadeado da porteira principal havia sido estourado. Ao checar o local onde o bovino costumava ficar, o funcionário encontrou apenas a carcaça e as vísceras deixadas pelos criminosos.
Segundo os proprietários, o animal recebia cuidados afetuosos e convivia com a família há cerca de uma década. Os tutores relataram também que a propriedade vem enfrentando insegurança crescente em razão da expansão de loteamentos urbanos no entorno, o que facilita a ação de criminosos na região.
Fonte: Região Noroeste